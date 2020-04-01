“صحة الطائف” توضح حقيقة استئجار استراحات لمنسوبيها من الممارسين الصحيين

تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع لأحد المواطنين يناشد وزارة الداخلية بإغلاق بعض الاستراحات بمحافظة الطائف وبالتحديد خلف مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، لكونها تجمع للشباب مما قد يساهم بانتشار العدوى لعدم التزامهم التام بالتباعد الاجتماعي التي تدعو له وزارة الصحة.

وأوضح أحد المغردين، بأن هذه الاستراحات قام باستئجارها من قبل مديرية الشؤون الصحية بالطائف وذلك بهدف عزلهم عن منازلهم ودوامهم في المستشفى.

وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث الرسمي لـ”صحة الطائف” عبدالهادي الربيعي، لـ”الوئام”، بأن صحة الطائف تابعت ما نشرته وسائل التواصل المختلفة عن تجمع عدد من السيارات بالقرب من إحدى الاستراحات بالطائف، وما عرضه المقطع المصور من مخالفات وما تبع ذلك من إشارات ادعت أن الاستراحة المشار إليها تتبع للشؤون الصحية.

وأكد أن “صحة الطائف” ليس لها أي علاقة تربطها بالاستراحة محل النقاش، لافتًا إلى أنها حددت في وقت سابق عددًا من المباني الفندقية لمنسوبيها ممن يقتضي الوضع الحالي والاحترازات عدم عودتهم لمنازلهم وتأمين سكن مناسب لهم لمنع اختلاطهم بالمجتمع وحفاظًا على أسرهم وتقديرًا لما يقومون به من جهد وتعامل مباشر مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، لذا توجب التنوية لضرورة التزام الجميع بالتعليمات الملزمة لمنع التجمع والاختلاط المباشر بما في ذلك منسوبي الصحة ومنعًا لاستغلال الأوضاع الحالية لمخالفة تلك التعليمات باسم جهات صحية.