الهند تحول عربات القطارات والملاعب إلى أماكن لعزل مرضى كورونا

بدأت الهند في تحويل عربات القطارات والملاعب الرياضية إلى أجنحة عزل للتصدي لموجة متوقعة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) رغم أنه جرى تحويل بعض المنشآت الرياضية إلى سجون مؤقتة لمنتهكي الإغلاق.

وقالت هيئة سكك حديد الهند، اليوم الأربعاء، إن العمل بدأ على تعديل 20 ألف عربة قطار لتحويلها إلى منشآت طبية وسوف تتسع كل عربة 16 سريرا.

وجاء في بيان سكك حديد الهند، إن هذا يعني أنه يمكن الاعتناء بما مجموعه 320 ألف مريض في “عربات الحجر الصحي”.

وشهدت الهند زيادة في الحالات المصابة بـ”كوفيد 19″ الأسبوع الجاري، حيث أكدت السلطات 1637 حالة عدوى و38 وفاة.

وهناك مخاوف أن يواجه نظام الرعاية الصحية الهزيل في الهند زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا يعجز عن التعامل معها.

وتفتقر البلاد إلى الأطباء والمسعفين الأجهزة الطبية الضرورية مثل أجهزة التنفس للتعامل مع التفش الكبير للفيروس.

وبعيدا عن تحويل عربات القطارات، بدأت الولايات الهندية بالفعل تحويل الملاعب الرياضية إلى منشآت للحجر الصحي ومستشفيات مؤقتة.

وأعلن كبير وزراء نيودلهي، أرفيند كيجريوال، أنه سوف يتم تحويل ملعب “جواهر لال نيهرو” إلى مركز حجر صحي للتعامل مع الأعداد المتزايدة لمرضى كوفيد19- في المدينة.

كما أن السلطات في ولاية آسام النائية الواقعة بشمال شرق البلاد التي لديها حالات قليلة، حولت أيضا ملعب “ساروساجاي” إلى مركز للحجر الصحي يتسع لاستقبال ما يقرب من ألف شخص.

وفي مدينة شانديجار بشمال البلاد، جرى استغلال الملاعب والمجمعات التجارية في شيء مختلف تماما، لقد جرى تحويل المنشآت إلى سجون مؤقتة لاحتجاز هؤلاء الذين انتهكوا الإغلاق، حسبما قال المتحدث باسم الشرطة شارانجيت سينج.