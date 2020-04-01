مصرع شخص وإصابة آخر في حادث تصادم مروع بالباحة

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم بالباحة. وباشرت فرق الهلال الأحمر بالمنطقة الحادث الذي وقع بنزول شمرخ القديم.

وقال الناطق الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة تلقت بلاغا عن حادث تصادم صباح اليوم الأربعاء في تمام الساعة 10:53ص على الرقم (997) وذلك عند النزول من طريق شمرخ القديم.

وتابع: “تم توجيه فرقتين إسعافية من الهلال الأحمر بنخال ومن مركز إسعاف الأطاولة للموقع وعند وصول أول فرقة اتضح بوجود إصابتين إحداها انتقل إلى رحمة الله فيما تبقى إصابة متوسطه تم التدخل إسعافياً والتعامل معها ونقلها لمستشفى القرى لتلقي العلاج اللازم”.