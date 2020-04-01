بعد تفشي كورونا.. قطر تمدد إغلاق المنطقة الصناعية في الدوحة

أعلنت قطر، اليوم الأربعاء، تمدد إغلاق المنطقة الصناعية في الدوحة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في قطر بنسبة 7% مقارنة بالأمس بزيادة 54 حالة ليصل العدد الإجمالي إلى 835 حالة.

ويتركز عشرات الآلاف من العمال المهاجرين على الطرق فى المنطقة الصناعية بالدوحة، ما يجدد المخاوف حول تفشي الوباء القاتل بين العمال الأجانب في قطر.

ورغم أن النظام القطرى واجه إدانة دولية على خلفية معاملتها للعمال المهاجرين، ولا سيما العاملين في مشاريع البناء الضخمة المرتبطة بكأس العالم 2022، وغالبا ما يعيش العمال القادمين من دول فقيرة مثل باكستان ونيبال في مخيمات في الصحراء حيث يتم نقلهم إلى مواقع البناء، إلا أن الانتهاكات تتواصل بحقهم بعد انتشار الفيروس القاتل فى الدوحة.