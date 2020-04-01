وفاة رضيع في أمريكا بسبب #كورونا

في تطور خطير لحوادث فيروس كورونا،الذي بات شبحا يهدد العالم دون معرفة المزيد عن المعلومات وعن مدى توسع الفيروس في شرائح المجتمعات و السن و الأماكن المستهدفة

أكدت وسائل أنباء وفاة رضيع في ولاية كونيتيكت الأميركية بعد إصابته بالفيروس

وفي آخر التطورات، تخطت أعداد الإصابة في الولايات المتحدة 200 ألف حالة

و أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن العالم سيصل قريباً لمليون حالة كورونا و50 ألف وفاة.

و عربيا أعلنت مصر تسجيل 6 وفيات جديدة بكورونا وإصابة 69.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأربعاء، خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم سيدة ماليزية و21 مصريًا، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 179 حالة حتى اليوم.

قالت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأربعاء، إنه تم تسجيل 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن 54 إصابة جديدة وتماثل 9 حالات للشفاء

أعلنت فرنسا تسجل 509 وفيات جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4032.

وقالت: ” قلقون من وتيرة الانتشار السريع للفيروس”، متوقعة أن تتضاعف أعداد وفيات كورونا خلال أسبوع.

سجلت تركيا 63 وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 277، فضلا عن تسجل 2148 إصابة جديدة.

يقترب عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة من 200 ألف، بحسب إعلان مسؤولين أمريكيين.

ارتفعت عدد الإصابات في نيويورك بأمريكا لأكثر من 83 ألف حالة.

سجلت إيطاليا 727 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 13155.