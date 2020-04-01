تعليم عسير يدعم الصحة بـ 18 مبنى مدرسيا

أتمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير تجهيز وتسليم لجنة إدارة الأزمة في إمارة المنطقة 18 مبنى مدرسيا، ووضعتها تحت تصرف وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا – كوفيد 19 ” .

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن ذلك يأتي امتثالًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – أيده الله – ، واستجابة لتوجيه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ ، ووفق خطة اللجنة الرئيسة المشكلة من سمو أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال ، واستشعارا للمسؤولية الاجتماعية في مثل هذه الظروف.

وأشار الجوني إلى أنه تم في وقت سابق تشكيل فريق عمل بإشراف المساعد للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة ، لحصر المباني المؤهلة ، مؤكدا أن الفريق أتم تجهيز المدارس المختارة موزعة على القطاعات ، بالإضافة إلى تكليف18 منسقا في حالة تواصل دائم لتلك المقرات ، وتسليمها للجنة إدارة الأزمة ، وتشكيل فرق عمل تضم 12 عضوا للعمل في الحالات الطارئة من إدارة الأمن والسلامة ، وأخرى تطوعية لمساندة الجهات الحكومية في المنطقة في إطار التعليمات المنظمة لذلك .