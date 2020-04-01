“الصحة العالمية” تسعى لإيجاد سبيل لمكافحة كورونا خلال رمضان

قال رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم، في جنيف إن المنظمة تحاول إيجاد سبل لمكافحة جائحة كورونا في الدول الإسلامية خلال شهر رمضان المقبل.

وتتضمن الجوانب المتعلقة بالتقاليد الدينية والاجتماعية لرمضان تجمع الأسر والأصدقاء لتناول الإفطار. كما تعد موائد الرحمن سمة مميزة لشهر رمضان في العديد من الدول.

وأضاف “لدى دخول انتشار الجائحة شهرها الرابع فإن عدد حالات الإصابة على مستوى العالم سيصل إلى مليون في الأيام القليلة المقبلة، في حين سيصل عدد حالات الوفيات إلى 50 ألفا”.

ولم يغامر تيدروس خلال المؤتمر الصحفي بتقديم توصية عندما سئل عن كيفية الحد من الصلات الاجتماعية والعدوى خلال شهر رمضان، لكنه قال إن المنظمة التي يرأسها تتباحث مع الزعامات الدينية والقيادات الحكومية في الشرق الأوسط.

وقال: “أعلم أنه سيكون لدينا حل ودي في هذا الصدد أيضا”، مؤكدا أن دول المنطقة تبذل جهودا كبرى للحد من انتشار مرض كوفيد- .19