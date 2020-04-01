التعليم تحذر منسوبيها من استخدام البريد الشخصي في التعاملات الرسمية

حذرت وزارة التعليم جميع مسؤوليها وموظفيها بجميع قطاعاتها داخل الوزارة وخارجها من استخدام البريد الشخصي في التعاملات الرسمية.

ووجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، تعميما إلى جميع قطاعات الوزارة بعدم استخدام البريد الشخصي في التعاملات الرسمية.

وذكر تعميم الوزير أنه لوحظ أن عددا من مسؤولي الوزارة وموظفيها وقطاعاتها يستخدمون البريد الإلكتروني الشخصي وغيرها للمخاطبات الرسمية داخل الوزارة أو خارجها، ما يعد مخالفة للتعاميم الصادرة سابقا، والمبنية على قرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتعاملات الإلكترونية الحكومية.

وجاء في التعميم أن خدمة البريد الإلكتروني الرسمي متوفرة وبشكل مناسب لجميع مسؤولي الوزارة وموظفيها وقطاعاتها، ويمكن استخدامها والدخول إليها من أي مكان عن طريق الحاسبات الشخصية والهواتف الذكية مع توفر المساحات المناسبة حسب حاجة المستخدم.