شاهد.. أحد أبطال الصحة يخص “الوئام” بمقطع فيديو بعد إصابته بـ”كورونا”: “سنقضي على الفيروس”

خص الدكتور بقسم الطوارئ محمد المصري، صحيفة “الوئام” بتصريح بعد إعلانه إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل أيام.

وقدم الدكتور محمد في المقطع المصور شكره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وأرسل رسالة لجميع المواطنين، طمأنهم فيها على صحته وأنه يتماثل للشفاء.

وناشد المواطنين بمساعدة الجهات المختصة بالاستجابة للإجراءات الاحترازية المفروضة، والبعد عن التجمعات والمخالطة، والبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

وتتمنى أسرة تحرير الصحيفة للدكتور محمد الشفاء العاجل.

كان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أعلن صباح اليوم، تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة من بينها حالة وحيدة قادمة من الخارج.

وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الحالات الجديدة هي 78 بالمدينة و55 بمكة و7 بالرياض و6 بالقطيف و3 بجدة و3 بالهفوف و2 بتبوك و2 بالطائف و1 بالحناكية.

وأضاف أنه تم تعافي 99 حالة جديدة بالمملكة ليصل العدد إلى 264 حالة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 16 حالة.