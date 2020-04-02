بالصور: إزالة مخطط عشوائي بمساحة 800.000 م2 بمنطقة مكة المكرمة

أزالت أمانة العاصمه المقدسة ممثلة في بلدية جنوب مكة الفرعية وإدارة الخدمات العامة بالتعاون مع الجهات الأمنية 5 أراضي محاطة بعقوم و 300 قطعة مبترة و16 حضيرة أنعام بالمنطقة وذلك ضمن جهود الأمانة لإزالة التعديات على الأرضي الحكومية ومراقبة الممتلكات العامة .

وأوضح رئيس بلدية جنوب مكة الفرعية المهندس حمدي قدح بأن الفرق الرقابية تمكنت من إزالة التعديات بالمنطقة بمساحة إجمالية بلغت 800,000 متر مربع كانت عبارة عن مخطط عشوائي.

مؤكداً أن حملات إزالة التعديات مستمرة بمتابعة المشرف العام على البلديات الفرعية المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، والذي وجه بالعمل على مراقبة الأحياء والمخططات السكنية بالعاصمة المقدسة، للحد من الظواهر السلبية.

مشدداً على أن البلدية لن تتهاون في أداء واجبها بإزالة أي مخالفات أو تجاوزات أو تعديات على الممتلكات العامة.