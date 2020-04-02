عاجل… ترامب يتوقع اتفاقاً نفطياً بين السعودية وروسيا قريباً ويدعو شركات النفط للبيت الأبيض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه دعا المسؤولين التنفيذيين لشركات النفط إلى البيت الأبيض لبحث سبل مساعدة القطاع الذي “دُمر” بسبب انهيار الطلب على الطاقة أثناء جائحة فيروس كورونا وحرب أسعار بين السعودية وروسيا.

كما قال ترامب إنه أجرى محادثات في الآونة الأخيرة مع القيادات في كل من روسيا والسعودية وإنه يعتقد أن البلدين سيبرمان اتفاقا لإنهاء حرب الأسعار الدائرة بينهما في غضون “أيام قليلة”، مما سيؤدي لخفض الإنتاج وعودة الأسعار للصعود.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي “سألتقي بمنتجي النفط يوم الجمعة.

سألتقي بمنتجي النفط المستقلين أيضا يوم الجمعة أو السبت. وربما الأحد. سنعقد الكثير من الاجتماعات بخصوص الأمر”.وتابع قائلا “على مستوى العالم، دُمر قطاع النفط.”هذا سيء جدا لروسيا، وسيء جدا للسعودية. أعني أنه سيء جدا لكلتيهما. أعتقد أنهما ستبرمان اتفاقا”.

وقال مصدر خليجي مطلع لرويترز اليوم الخميس إن السعودية تدعم التعاون بين منتجي النفط لتحقيق استقرار الأسعار لكن معارضة روسيا لاقتراح الشهر الماضي بخفض الانتاج تسببت في الاضطرابات التي تعاني منها السوق.