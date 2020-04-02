منطقة فرنسية تعلن وفاة 570 في دور رعاية منذ تفشي كورونا

قالت إدارة صحية إقليمية في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء إن 570 شخصا توفوا في دور رعاية في منطقة في شرق فرنسا منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

وأصبحت فرنسا رابع دولة على مستوى العالم يتجاوز فيها عدد الوفيات بسب الفيروس مستوى الأربعة آلاف لكن ذلك لا يشمل من توفوا خارج المستشفيات.

وارتفعت أعداد الوفيات في دور الرعاية مع تسجيل عشرات الحالات في مختلف أرجاء البلاد. وأحجم المسؤولون عن ربط الوفيات بشكل مباشر بفيروس كورونا نظرا للسن والحالة الصحية للمتوفين.

وقالت إدارة الصحة العامة في منطقة جراند-است في بيان “حتى 31 مارس آذار تأثرت 411 دارا للرعاية من إجمالي 620 دارا في المنطقة بفيروس كورونا”.

وتقوم الأقاليم بحصر بيانات دور الرعاية ومن المقرر أن تورد هيئة الصحة العامة بيانات على مستوى البلاد في وقت لاحق اليوم.

ويقيم نحو مليون شخص في دور رعاية في فرنسا.

وحذر ممثلون عن دور رعاية المسنين في مارس آذار وزارة الصحة من أن مئة ألف قد يموتون إذا لم تنجح في السيطرة على الوضع.