واشنطن: واثقون من أن بكين كذبت بشأن عدد ضحايا #كورونا

أعلن برلمانيون أميركيون الأربعاء نقلاً عن تقرير سرّي للاستخبارات الأميركية أنّ بكين كذبت بشأن الحصيلة التي نشرتها لضحايا فيروس كورونا المستجدّ على أراضيها، مؤكّدين أنّ العدد الحقيقي للوفيات الناجمة عن الوباء أعلى بكثير.

وخلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات مكافحة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، سئل الرئيس الأميركي عن هذا الأمر لكنه لم يرد بوضوح.

وقال “كيف يمكننا أن نعرف” ما إذا كانت صحيحة. واضاف أن “أرقامهم تبدو أقل من الواقع قليلا”. وأكد الرئيس الأميركي أن “العلاقات مع الصين جيدة” وأنه يبقى قريبا من الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وأوضح ترامب بعيد ذلك “بشأن معرفة ما إذا كانت أرقامهم صحيحة، لست محاسبا صينيا”.

وتحدثت وكالة بلومبرغ للأنباء المالية الأربعاء عن تقرير سري تم تقديمه إلى البيت الأبيض الأسبوع الماضي. وتقدر الاستخبارات، حسب الوكالة، أن عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي أعلن في الصين خاطئ وبعيد عن الواقع.

وقال السناتور الجمهوري بن ساسي “الادعاء بأن عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أكبر مما هو في الصين خاطئ”، مؤكدا أن “الحزب الشيوعي الصيني كذب ويكذب وسيواصل الكذب بشأن فيروس كورونا المستجد من أجل حماية النظام”.

ورأى زميله في مجلس النواب وليام تيمونز أن “الاستخبارات الأميركية أكدت ما نعرفه أساسا: الصين أخفت خطورة الفيروس لأشهر”، معتبرا ان “العالم يدفع اليوم ثمن خطأهم”.

وأشار مايكل ماكول أحد أبرز الأعضاء الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب استنادا إلى هذا التقرير أيضا، إلى أن السلطات الصينية”أخفت الحصيلة الحقيقية للمصابين بالمرض”.

ووجهت الإدارة الأميركية بدءا بوزير الخارجية مايك بومبيو انتقادات حادة إلى الصين في الأسابيع الأخيرة، معتبرة انها لم تلتزم الشفافية بشأن خطورة انتشار المرض في العالم. لكنها لم تتهم بكين حتى الآن بالكذب في حصيلة الضحايا.

وبدت منسقة خلية الأزمة التي شكلت في البيت الأبيض لمكافحة الوباء وكأنها تؤكد أن الحصيلة الصينية المعلنة أقل من الواقع.

وقالت الطبيبة ديبورا بيركس “أعتقد أن الهيئة الطبية رأت من خلال الأرقام الصينية أن الأمر خطير لكنه أقل من أن يثير مخاوف، على الأرجح في ضوء ما نراه الآن في إيطاليا واسبانيا لأننا لا نملك عددا كبيرا من المعطيات”.

واعلنت الصين حيث سجلت أول إصابة بمؤض كوفيد-19 أن 3312 شخصا توفوا و81 ألفا و554 أصيبوا بالفيروس، وهي أرقام أقل من تلك التي سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن (4700 وفاة و209 آلاف إصابة)، حسب تعداد جامعة جون هوبكينز المرجعي.

لكن العديد من الخبراء يرون أن الأرقام الصينية أقل بكثير من العدد الحقيقي، استنادا إلى العدد الكبير للأسر التي تتقدم لتسلم جرار رماد أقربائها مستفيدة من رفع إجراءات العزل في مدينة ووهان حيث ظهر المرض.