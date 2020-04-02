بسبب #كورونا: هروب عدد كبير من جنود الحرس الثوري الإيراني من المعسكرات

أفادت التقارير من معسكرات وثكنات الجنود في مختلف المدن الإيرانية أنه وبعد تفشي فيروس كورونا في إيران على نطاق واسع وتقاعس قادة الجيش التابع لخامنئي، هرب العديد من الجنود وباتت معسكرات الجيش خالية من نصف أعداد الجنود.

هروب الجنود من المعسكرات والثكنات

وفي معسكر بيرجند اصيب عدد من الجنود بكورونا مما أثار موجة من القلق والهلع لدى منتسبي هذا المعسكر.

ويوم الاثنين 30 مارس هرب عدد من الجنود من المعسكر وانتشار خبر هروبهم أربك الوضع في هذا المعسكر وخوفًا من اتساع نطاق هروب الجنود، وضع نظام الملالي نقاط سيطرة في مداخل ومخارج المدينة.

وفيات في معسكر ”برندك“ جراء كورونا

خلال الأيام الماضية تم تنويم حوالي 400 من الجنود المصابين بكورونا في مستشفى ”برندك“ بطهران عقب اتساع نطاق العدوى وتوفي عدد منهم وهروب جنود من معسكرات الجيش في أروميه.

وتنويم 8 من السجناء من سجن همدان في المستشفى بسبب إصابتهم بفيروس كورونا ومعظم منتسبي قاعدة ”نوجه“ الجوية في همدان تركوا القاعدة وتزايد الطلبات للإجازة بين الجنود المكلفين في قوات حرس نظام الملالي، وازدياد حالات الإصابة بكورونا في قوى الأمن الداخلي.

كما أفادت تقارير أخرى يوم 31 مارس أن نتائج فحوصات 82 من منتسبي قوات الحرس الراقدين في مستشفى ”صدوقي“ إيجابية بينهم ضابط كبير لوزارة مخابرات الملالي باسم مستعار ”حاج توسلي“.

وأفاد التقرير أن عدد الوفيات كبير لكن النظام يخفي الإحصائيات ويتم دفن المتوفين سرًا في سهل بين اصفهان وزيبا شهر.