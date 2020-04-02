برنت يواصل الارتفاع بأكثر من 30% بعد دعوة المملكة دول “أوبك+” للاجتماع #عاجل

قفزت أسعار النفط أكثر من ثلاثين بالمئة، اليوم الخميس، في طريقها إلى أكبر مكسب ليوم واحد على الإطلاق.

وجاء الارتفاع بعد دعوة المملكة ، اليوم، إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي عن خفض إنتاجي بين عشرة ملايين و15 مليون برميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 8.04 دولار بما يوازي 33 بالمئة إلى 32.78 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.62 دولار أو 33 بالمئة إلى 26.93 دولار.

يضع ذلك برنت على الطريق نحو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق.