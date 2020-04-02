الكويت.. وزارة المالية تصدر تعميمًا بشأن المواعيد الجديدة لإقفالات السنة المالية (2019-2020)

أصدرت وزارة المالیة الكویتیة، تعمیما للجھات الحكومیة بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لإقفال وإعداد الحسابات الختامیة للسنة المالیة (2019-2020) والمواعید الجدیدة لتسلیمھا لھا مراعیة في ذلك الظروف والإجازة الاستثنائیة التي تشھدھا البلاد بسبب فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

وأكدت في بیان صحفي، الیوم الخمیس، أنه وبحسب التعمیم رقم 4 لسنة 2020 الملحق بالتعمیم رقم 1 لسنة 2020 ملتزمة بتسلیم (الحساب الختامي) للإدارة المالیة للدولة وفقًا للموعد الدستوري المحدد بالمادة (149) من الدستور لتسلیمه إلى مجلس الأمة (البرلمان) داعیة إلى تعاون كافة الجھات الحكومیة لإنجاز الحساب الختامي.

وأوضحت أن التعمیم الصادر بتاریخ 26 مارس الماضي نص على أن “الموعد الجدید لإجراء الجرد السنوي لكل من النقدیة في الصندوق والطوابع المالیة والبریدیة والبطاقات الممغنطة وذات القیمة النقدیة والشیكات تحت التحصیل سیكون مباشرة بعد الإجازة الاستثنائیة لافتة إلى أھمیة تزویدھا بنسخة فور الانتھاء منه.

وأضافت أن أذونات الصرف والشیكات التي یتم إصدارھا حتى نھایة السنة المالیة (2019-2020) سیسمح بتسلیمھا إلى مستحقیھا في حد أقصى خمسة أیام عمل بعد الإجازة الاستثنائیة.

وأشارت إلى أھمیة مخاطبة قطاع شؤون المیزانیة العامة في وزارة المالیة بقیمة الأعمال والمشتریات والخدمات التي تمت خلال السنة المالیة محل الإقفال والتي لم تتوافر لھا مستندات حتى یتسنى لھا الانتھاء من الدراسة وإصدار الموافقات اللازمة للتعلیة والخصم على بنود مصروفات میزانیة السنة المالیة محل الإقفال وموعده نھایة الأسبوع الثالث من شھر مایو المقبل.

وذكرت أن آخر موعد لإدخال البیانات المالیة بنظام إدارة مالیة الحكومة (GFMIS) سیكون في 14 یونیو المقبل في حین یكون آخر موعد لإرسال الحساب الختامي للسنة المالیة معتمدًا من جھاز المراقبین المالیین إلى وزارة المالیة 21 یونیو المقبل.