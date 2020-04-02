“التعليم” تعلن شروط وضوابط تمديد الإيفاد للموفدين للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التعليم، اليوم، شروط وضوابط تمديد الإيفاد من الموفدين للفصل الدراسي الأول للعام١٤٤٢.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير التعليم وجهه لجميع الإدارات في المناطق والمحافظات.

ووجه التعميم برفع طلبات التمديد من الموفدين للفصل الأول للعام الدراسي ١٤٤٢ عبر برنامج فارس اعتبارا من تاريخه إلى يوم الخميس ٣٠/٨/١٤٤١ وترفع من قبل إدارات التعليم للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث في موعد أقصاه ٧/٩/١٤٤١.

ضوابط التمديد:

أولا: يشترط للتقدم لطلب التمديد انطباق ما يلي:

1. لم يسبق له الحصول على تمديد.

۲. أن يكون الموفد في الفصل الأخير من المدة الممنوحة لإيفاده.

٣. أن يكون مجموع ما درسه أقل من أربعة فصول دراسية لموفد الماجستير وأقل من ستة فصول دراسية لموفد الدكتوراه سواء بقرار إيفاد أو بمستند نظامي.

4. ألا يكون طلب التمديد بسبب تدني المستوى الدراسي للموفد أو تغيير في التخصص أو الجامعة دون قرار من الإدارة العامة للإيفاد والابتعاث.

5. ألا يكون الموفد قد أخل بالخطة الدراسية المقررة له والمعتمدة في قرار الإيفاد.

6. ألا يكون الموقد باشر عمله أو تمتع بإجازة حيث إن ذلك يلغي قرار الإيفاد.

۷. أن يكون الموفد متميزا في دراسته ولديه توصية من المشرف الدراسي بالحاجة للتمديد، علما بأن مدة التمديد فصلان دراسيان بحد أقصى لمرحلة الدكتوراه وفصل دراسي واحد لمرحلة الماجستير حسب ما تنص عليه الخطة الدراسية بحيث لا يتجاوز مجموع مدة الدراسة بعد التمديد أربعة فصول دراسية لمرحلة الماجستير وستة فصول دراسية المرحلة الدكتوراه.

ثانيا: المسوغات اللازمة لرفع طلب التمديد:

تماشيا مع الظروف الراهنة والإجراءات الاحترازية بسبب فايروس كورونا يكتفى بمستندات ونماذج إلكترونية للتالي:

1. الخطة الدراسية متضمنة اسم الموفد مصدقة من عمادة الدراسات العليا.

۲. سجل أكاديمي حديث مصدق من عمادة الدراسات العليا.

٣. صورة من قرار الإيفاد الصادر من الوزارة.

4. خطاب من المشرف على الدراسة مصدق من عمادة الدراسات العليا أو وكيل الدراسات العليا بالكلية يوضح مبررات الطلب وحاجة الموفد للتمديد.