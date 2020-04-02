جمعية الثقافة والفنون تقدم دورات تخصصية عن بعد

أعلنت الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون ممثلة في معهد ثقف تقديم مبادرة التدريب (عن بعد) باستخدام برنامج Blackboard في مجالات الفنون: المسرحيّة والسينمائية والفنون البصريّة، تجاوباً مع الظروف الراهنة واستشعاراً للمسؤولية.

وتتمثل المبادرة في إطلاق 30 دورة مجانيّة و30 برنامج طويل المدى لجميع المواطنين والمقيمين، وصرّح رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون أ. عبد العزيز السماعيل بأن هذه المبادرة تأتي استجابة للظرف الزمني الذي نمر به، وأنه من واجب جمعية الثقافة والفنون أداء رسالتها في جميع الظروف، وبمتابعة من المدير العام لجمعية الثقافة والفنون د. نايف الثقيل يجري التنسيق وإدارة المبادرة لتحقق هدفها المنشود وتقديمها بأعلى معايير الجودة.

كما أفاد مدير معهد الثقافة والفنون يحيى القبيسي أنّ هذه الحزمة التدريبية سيتبها العديد من الدورات طويلة المدى التي تنتهي بمخرج تدريبي وكذلك استمرا الورش والدورات القصيرة آخذين في الاعتبار استفادة جميع المواطنين والمقيمين من جميع مدن المملكة.

يذكر أن من أبرز الدورات المعلنة: درة كتابة السيناريو مع الكاتب عباس الحايك، دورة رسم البورتريه مع الفنانة التشكيلية ثنوى القرعاني، دورة المهارات الخمس للمذيع مع الإعلامية خديجة الوعل، دورة الشخصية الإعلامية مع الإعلامي صلاح الغيدان، دورة التدوين البصري مع د. عبير مناظر، دورة صحافة الموبايل مع الإعلامي أيمن الغامدي، دورة التصوير الجوي مع المصوّر راشد العقيل، ودورة فن الديكور الداخلي مع المدرب حاتم الأحمد، وتصميم الأزياء مع المصممة هيفاء السديري، بالإضافة إلى عدد من الدورات في مجالات الفنون البصريّة والفنون التطبيقية والسينمائية ستعلن خلال الأسابيع القادمة.