تهديدات بمقاضاة الدوري الإنجليزي إذا لم يكتمل بسبب كورونا

كشفت شبكة “Evening Standard” الإنجليزية، عن وجود تهديدات لرابطة الدوري الممتاز باللجوء إلى القضاء في حالة قررت الأندية عدم استكمال البطولة بسبب فيروس كورونا.

هناك العديد من الاقتراحات التي تدرسها الرابطة من ضمنها إلغاء الموسم بالفعل، وهناك اقتراح آخر باستكماله عند الانتهاء من حالة الطوارئ الحالية بسبب حالة الذعر التي يعيشها الأفراد بسبب أعداد الإصابة والوفيات في إنجلترا.

وأفادت الشبكة بأن بعض ملاك حقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي الممتاز من الممكن أن يقاضوا الرابطة في تلك الحالة بسبب المبالغ المالية الطائلة التي دفعوها قبل بداية الموسم والخسائر الناجمة إذا ما تم إلغاء المسابقة المحلية.

وتواصلت الشبكة مع أحد شركاء شركة هوارد كينيدي للمحاماة ويدعى، لويس لانجتون، والذي أكد في تصريحات صحفية: “لقد تلقينا بعض الاستفسارات من قبل ملاك البث للبطولة من الدول الأجنبية، الذين دفعو الكثير من المال لبث مباريات البطولة بعد أن أصبحت لا توجد أي مباريات مباشرة لعرضها عبر شاشتهم”.

وتابع: “إنهم يبحثون إمكانية مقاضاة الدوري الإنجليزي الممتاز بسبب عدم وجود محتوى على قنواتهم التلفزيونية وهو ما قد يؤثر اقتصاديًا بشكل كبير على خطط الرابطة في المستقبل وأيضًا على الأندية التي تتحمل أجورًا فلكية للاعبين والموظفين”.

حتى الآن، لم تتخذ رابطة الأندية الإنجليزية قرارًا بشأن الموسم الحالي وهذا ما أكده البيان الذي نشرته بالأمس عبر موقعها الرسمي، والتي أشارت من خلاله إلى أن الرابطة ليست بصدد اتخاذ قرارات سريعة حتى يستقر الوضع الراهن. (طالع البيان)

الجدير بالذكر أن ليفربول هو متصدر الدوري الإنجليزي بالوقت الحالي برصيد 82 نقطة وبفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف.