وزير الصحة البريطاني: نحتاج إلى حظر عام وإلا قد يموت أكثر من نصف مليون بكورونا

قال مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، إن بريطانيا تحتاج إلى فرض حظر صحي عام وإلا قد يموت أكثر من نصف مليون مواطن بفيروس كورونا.

وأضاف أن بريطانيا تخوض حربا ضد عدو غير مرئي، مؤكدا أن الإنسانية جمعاء ستقتص من هذا الفيروس.

وأضاف”هانكوك “، خلال كلمته التي نقلتها فضائية “بي بي سي عربية”، أنه تم الاستعانة بكافة الخبراء الطبية والعلماء لإيجاد لقاح لهذا الفيروس الفتاك، مشيرا إلى أن هناك تعاون دولي كبير لإيجاد لقاح له.

يذكر أن مات هانكوك وزير الصحة البريطاني، سبق أن أعلن إصابته بفيروس كورونا وخضع للحجر المنزلي.