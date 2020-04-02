اختبار جديد للكشف عن #كورونا من “سيمنز”

أعلنت شركة سيمنز هيلثنيرز الألمانية للمعدات الطبية اليوم الخميس إرسال اختبار جديد للكشف عن فيروس كورونا

المستجد (كوفيد19-) إلى منظمة الصحة العالمية للسماح باستخدامه.

ومن المتوقع إعلان موقف منظمة الصحة العالمية وإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية من الاختبار الجديد خلال أسابيع.

ورفضت الشركة الرد على الأسئلة المتعلقة بنسبة النتائج الإيجابية الخطأ والنتائج السلبية الخطأ في هذا الاختبار، وقالت إنه لا يمكن نشر هذه البيانات مادام الاختبار الجديد يستخدم في الأغراض البحثية فقط حتى الآن.

في الوقت نفسه، قالت الشركة إن الاختبار الجديد يستطيع تقديم نتيجة يعتمد عليها خلال ثلاث ساعات.

وقال متحدث باسم الشركة إنها قدمت مجموعة من أدوات الاختبار الجديد لاستخدامها في أغراض بحثية فقط حتى الآن، دون الإشارة إلى عدد هذه الأجهزة.

وبحسب الشركة فإن الاختبار الجديد مناسب للاستعمال في المعامل المتوسطة والكبيرة، مشيرة إلى أنه يعتمد نفس أسلوب الاختبارات الأخرى من خلال الحصول على مسحة من حلق المريض لتحليلها.