دعوة المملكة “أوبك+” للاجتماع واتصال ترامب بولي العهد يرفعان أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً كبيراً الخميس بسبب اطمئنان أسواق الطاقة خاصة بعد اتصال هاتفي بين ولي العهد و ترامب ، ودعوة المملكة لمجموعة أوبك+ للاجتماع بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وارتفع نفط برنت بحر الشمال في البداية بنسبة تقترب من 46% قبل أن ينخفض إلى نحو 20%

وعقب اطلاق ترامب تغريدة بأن السعودية وروسيا قد تخفضان انتاج النفط بمقدار قد يصل إلى 15 مليون برميل، ارتفع نفط برنت الى 36,29 دولار للبرميل، بارتفاع يصل الى 46%.

كما ارتفع سعر غرب تكساس الوسيط بنسبة 35% الى 27,39 دولار للبرميل.

إلا ان هذه المكاسب انخفضت سريعا بحيث وصل نفط برنت الى 29,75 دولار للبرميل (زيادة 20,25%) ونفط غرب تكساس الى 24,98 دولار (زيادة 23%).

ومع تحقق هذه المكاسب الكبيرة مقارنة بالاسعار عند الاغلاق الاربعاء، فإن “المتعاملين يعتقدون أن البلدين المتنافسين سيتفقان على خفض الانتاج” بحسب ديفيد مادن المحلل في مجموعة “سي ام سي ماركتس” في المملكة المتحدة.

وقال ترامب في تغريداته انه تحدث إلى ولي العهد محمد بن سلمان .

وكتب “أتوقع وآمل أن يقوموا بخفض نحو 10 ملايين برميل، وربما أكثر من ذلك بكثير، وإذا حدث ذلك، سيكون رائعًا لصناعة النفط والغاز!”.واضاف في تغريدة لاحقة “قد يصل ذلك إلى 15 مليون برميل”.

و جرى اتصال هاتفي اليوم بين ولي العهد و الرئيس دونالد ترامب وجرى خلال الاتصال مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وأبرزها أوضاع أسواق الطاقة في العالم.

وسيشكّل خفض الإنتاج بعشرة ملايين برميل يوميا تراجعا ضخما قياسا إلى ما ينتجه البلدان حاليا.

وبحسب تقرير أولي لمنظمة أوبك، تنتج روسيا يوميا 10,7 ملايين برميل، فيما تنتج السعودية 9,8 ملايين برميل في اليوم.

وكانت الرياض أشارت إلى أنها تعتزم زيادة إنتاجها اليومي إلى أكثر من 12 مليون برميل في أبريل.

ودعت السعودية الخميس أعضاء منظمة اوبك والدول النفطية خارجها لاجتماع عاجل للوصول إلى “اتفاق عادل” يعيد “التوازن” لأسواق الخام.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إنّ الدعوة تأتي “في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديراً لطلب (… ترامب)والأصدقاء في الولايات المتحدة”.

وأدى انخفاض الطلب العالمي الى هبوط أسعار النفط هذا الأسبوع الى أدنى مستوياتها خلال 18 عاما.

وقبل تغريدات ترامب، كانت الأسعار بدأت في التحسن الخميس على خلفية الآمال بتوصل السعودية وروسيا الى اتفاق مع زيادة الصين لاحتياطاتها النفطية.

وساعدت الخطوة الصينية في تقوية الاسعار في الاسبوع الذي شهدت فيه اسواق النفط وضعا نادرا.

الا ان المحللين قالوا ان الاسواق لا تزال تعاني من انخفاض الطلب بسبب اغلاق الشركات وتوقف حركة الطيران وغير ذلك من اجراءات التباعد الاجتماعي التي فرضت لاحتواء وباء كوفيد-19.

وكانت شركات انتاج النفط الصخري الاميركية، التي جعلت الولايات المتحدة مكتفية ذاتيا، الاكثر تضررا من انخفاض الأسعار.

إلا أن بنك “أيه ان زد” قال ان الاسعار الأميركية تتعزز بفضل تقارير بأن وزارة الطاقة الأميركية قد تستأجر مساحات في مخازن النفط الطارئة لصالح المنتجين المحليين.

واضاف ان “ذلك سيساعد شركات انتاج النفط على تخزين الكميات الفائضة من النفط”.