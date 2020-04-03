كوريا الجنوبية: الإصابات بفيروس #كورونا تتجاوز عتبة 10 آلاف شخص

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد تجاوز عتبة العشرة آلاف مصاب، وذلك بعد تسجيل 86 حالة جديدة أمس.

ارتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 10 آلاف و 62 شخصا كما ارتفع عد الوفيات إلى 174 حالة بعد وفاة 5 حالات إضافية، وفقًا للمركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأكدت الأعداد استقرارًا مشجعًا للأرقام، والتي تراوحت حول مستوى 100 إصابة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وهو اتجاه نزولي واضح بدأ في مارس الماضي بعد أن بلغت الأرقام ذروتها في نهاية فبراير بتسجيل أكثر من 900 حالة خلال يوم واحد.