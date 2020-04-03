مدينة الملك عبدالله الطبية: أكثر من ١٠٠٠ مستفيد من خدمة ايصال الأدوية إلى منازلهم

ضمن الجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادمين الحرمين الشريفين لمواجهة جائحة كورونا فعَّلت مدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة خدمة توصيل الأدوية للمراجعين في العيادات الخارجية إلى منازلهم مجاناً.

حيث بلغ عدد المستفيدين من الخدمة اكثر من ١٠٠٠ مستفيدا خلال اسبوعين منذ اطلاقها وذلك ضمن عده إجراءات احترازية ووقائية ضد فيروس كورونا.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة إيصال الأدوية إلى منازلهم منذ انطلاق الخدمة من داخل مكه ٦٠٠ مستفيدًا.

كما بلغ عدد المستفيدين من خارج مكه ٤٠٠ مستفيدا علمًا بأنَّه يتمّ طلب خدمة إيصال الأدوية عن طريق الموقع الإلكتروني للمدينة الطبية ممن لديهم إعادة صرف وبعد موافقة المريض على الشروط يتم تجهيز الأدوية بعد استلام الطلب عن طريق الموقع، ويتم تزويد المريض برسالة تأكيد الطلب.

بعد ذلك يتم التواصل مع مندوب شركة الشحن المعتمده لدى المدينة الطبية لتوصيل الأدوية لمنزل المريض دون تحميله أي تكاليف.

وتأتي هذه الخدمة حرصًا من المدينة الطبية على سلامة أفراد المجتمع وتماشيًا مع توجيهات حكومتنا الرشيدة وتعليمات وزارة الصحة للوقاية والحد من انتشار فايورس كورونا والحد من التجمعات وكذلك توفير الخدمات كافة للمرضى والمراجعين.

إضافة إلى تقديم خدماتها الصحية والعلاجية عبر الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى مراجعة المستشفى، حرصًا على سلامتهم وسلامة المنومين.