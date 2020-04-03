ترامب: أجريت فحصا ثانيا لفيروس #كورونا جاءت نتائجه سلبية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نتائج الفحص الثاني الذي اجراه لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) جاءت سلبية.

وقال ترامب إنه أجرى الاختبار “بدافع الفضول لمعرفة مدى سرعة نتائجه”،مضيفًا أن الاختبار استغرق حوالي 15 دقيقة.

وأجرى ترامب فحصا سابقًا في منتصف شهر أذار/مارس للكشف عن الفيروس.

وقال ترامب إنه استخدم قانون الإنتاج الدفاعي لتسريع إنتاج أجهزة التنفس الصناعي “لإنقاذ الأرواح الأمريكية” وإجبار شركة 3/ إم/ على عمل أقنعة الوجه.

ويمنح القانون الرئيس سلطات فرض وقت الحرب لإجبار القطاع الخاص على إنتاج الإمدادات المتعلقة بالدفاع الوطني.

وأمر الرئيس في السابق شركة تصنيع السيارات جنرال موتورز بإنتاج أجهزة التنفس الصناعي، باستخدام قانون الإنتاج الدفاعي، وهو أول استخدام لهذا الإجراء خلال جائحة فيروس كورونا.