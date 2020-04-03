“اليويفا” يطالب الأندية الأوروبية بعدم إلغاء الموسم

ذكر تقرير إخباري أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) طالب الأندية بعدم إلغاء مسابقات الموسم الجاري وسط تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) مبديا أمله في

استئناف المباريات في تموز/يوليو المقبل.

وأوضحت شبكة “سكاي سبورتس” مساء أمس الخميس أن اليويفا ورابطة الأندية الأوروبية (ايكا) ورابطة الدوريات الأوروبية، خاطبت الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء باليويفا وكذلك الأندية وروابط الدوري، مؤكدين على أهمية “حسم المباريات بالنتائج”.

وذكر اليويفا أنه “واثق من أنه سيتم استئناف مباريات كرة القدم خلال الأشهر المقبلة وفقا للشروط التي ستحددها السلطات وأن أي قرار بالتخلي عن المسابقات المحلية في هذه المرحلة سابق لأوانه وغير مبرر”.

وكانت منافسات الدوري الأوروبي ودوري الأبطال قد توقفت في وقت سابق، قبل نهاية مباريات دور الستة عشر في كل من البطولتين، ويحتمل أن تستكمل مبارياتهما في تموز/يوليو أو آب/أغسطس، ويعمل اليويفا حاليا مع الأطراف المعنية على إيجاد الحلول.

وفي بلجيكا، أوصى مجلس رابطة دوري المحترفين أمس الخميس بإلغاء الدوري قبل نهايته بجولة واحدة وقبل إقامة مباريات الدور الفاصل.

وأصبح الدوري البلجيكي أول بطولة دوري محترفين بأوروبا يتم إلغاؤها هذا

الموسم بسبب فيروس كورونا، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تتويج فريق كلوب بروج باللقب هذا الموسم.

وأقيمت 29 مرحلة من إجمالي 30 مرحلة في البطولة، حينما تم إيقاف المسابقة في منتصف آذار/مارس الماضي، وكان بروج يتربع على الصدارة برصيد 70 نقطة، فيما جاء جينت في المركز الثاني برصيد 55 نقطة.

كذلك تطالب بعض الأندية في هولندا بإلغاء الموسم، وقال رئيس نادي بريشيا الإيطالي إنه يعارض استئناف منافسات الموسم، وذلك في ظل حقيقة وقوع ناديه في واحدة من أكثر المناطق تضررا بوباء كورونا في العالم.