لوشيسكو مدرب #الهلال يعترف: كنت في حاجة إلى إجازة!

اعترف الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بأنه كان في أشد الحاجة إلى إجازة وعطلة قصيرة، وذلك في تعليقه بشأن تعليق المنافسات في

ظل أزمة انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-).

وقال لوشيسكو في تصريحات لموقع “ديجي سبورت” الروماني :كنت في حاجة إلى عطلة، بسبب تداخل المباريات ونتيجة المباريات الكثيرة التي أدرتها خلال العام الماضي،الذي كان صعبا وطويلا للغاية.

وحول وضع الطاقم المساعد له في السعودية، أوضح مدرب الهلال أن الفريق لديه ثلاثة مدربين فعليين، وأنهم وضعوا خطة يقومون بتحديثها في نهاية كل أسبوع، من أجل البقاء على اتصال مع اللاعبين عبر الهاتف.

وأشار المدرب إلى معاناة ثلاثة لاعبين بالفريق من القلق، دون ذكر أسمائهم، بسبب وجودهم دون عائلاتهم، مما يجعلهم في وضع صعب بعض الشيء، نتيجة القلق المضاعف واستمرار حالة العزل في معظم بلدان العالم.