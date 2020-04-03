كورونا حول العالم: الإصابات أكثر من مليون والوفيات تتجاوز 53 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)حول العالم أن عدد الإصابات اكثر من مليون حتى صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز” الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و16الف و604 حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ .213151 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 53الف و214 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا والصين وألمانيا وفرنسا وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 245373 حالة إصابة و6095 حالة وفاة،وتعافي 10453شخصا ، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 115242 ألف حالة إصابة و13910 حالة وفاة وتعافي 18278، فيما بلغت حصيلة الصين 81620 حالة إصابة و3322 حالة وفاة وتعافي .76571 وبلغت حصيلة اسبانيا 112065حالة اصابة و10348 حالة وفاة وتعافي 26743.