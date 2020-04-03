زلزال بقوة 4.3 يضرب وسط إيران

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر في الساعة السابعة و22 دقيقة و48 ثانية من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي ضواحي فرخي بمحافظة اصفهان وسط إيران.

وافادت مؤسسة الجيوفيزيا بجامعة طهران بأن مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات داخل الارض .

ولم ترد اي تقارير عن خسائر مادية وبشرية جراء الزلزال.

ونظرا لوقوعها فوق منطقة فوالق رئيسية، تتعرض إيران لزلازل كان أكثرها دموية زلزال، ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غرب ايران في شهر حزيران/يونيو عام 1990 وبلغت قوته 7ر7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص وإصابة 100 آلف اخرين.