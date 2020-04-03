زلزال بقوة 4.7 درجات يضرب شرق تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.7 على مقياس ريختر شرق تركيا صباح اليوم الجمعة.وبحسب وكالة ادارة الكوارث والطورائ التركية (افاد) ضرب الزلزال ضرب ولاية وان في الساعة 44ر8 بالتوقيت المحلي (الساعة 44ر5 بتوقيت جرنتش) بحسب وذكرت وكالة الاناضول للأنباء التركية.

ولم ترد أي تقارير عن اصابات بشرية او مادية جراء الزلزال يذكر أن تركيا ضربتها سلسلة من الزلازل منذ بداية عام 2020 ووقع أسوأ زلزال بقوة 8ر6درجات على مقياس ريختر في كانون ثان/يناير الماضي ،عندما ضرب محافظة آلازيج شرق تركيا، مما أسفر عن مقتل 41 شخصا وإصابة 1600 آخرين.