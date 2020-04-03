بالصور.. قوة أمن الطرق بوادي الدواسر.. جهود مقدرة لينعم المواطن والمقيم بالأمن والأمان

وثقت عدسة “الوئام”، جهود رجال قوة أمن الطرق في مداخل ومخارج محافظة وادي الدواسر والسليل، والتي يتابعها شخصيًا من أرض الميدان قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بمحافظة وادي الدواسر المقدم عبدالله بن عايض آل هقشة، وتقوم القوة بمهام عملها لفرض تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية في أوقات أمر منع التجول، في ظل تعاون مشترك مع الجهات الأمنية الأخرى وتنسيق عالي المستوى.

ورصدت “الوئام”، تواجد رجال أمن الطرق خلال نقاط تفتيش الفرز في مداخل محافظة وادي الدواسر “طريق وادي الدواسر – خميس مشيط، والسليل وطريق مركز الزهر”، حيث قام قائد القوة المقدم عبد الله آل هقشة بجولات تفتيشية لتفقد سير العمل من خلال تفقد نقاط التفتيش والفرز.