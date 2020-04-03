إسبانيا تسجل أكثر من 900 حالة وفاة بكورونا لليوم الثاني على التوالي

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، أن البلاد سجلت 932 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس إلى 10935.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتجاوز فيه معدل الوفيات في إسبانيا جراء كورونا حاجز الـ 900، والسابع على التوالي أيضا الذي تسجل فيه إسبانيا أكثر من 800 وفاة.

وزاد عدد الإصابات الجديدة المؤكدة بكورونا بنحو 7500 حالة، ليصل إجمالي المصابين إلى 118000 حالة.

وغادر المستشفيات ما يقرب من 4000 من مصابي كورونا، بعد تعافيهم، وفقا لبيانات رسمية.

وأظهرت البيانات تعافي أكثر من 30000 من مصابي كورونا حتى الآن من بين أكثر من 56000 كانوا يتلقون العلاج في المستشفيات الإسبانية.