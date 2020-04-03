وكالة الطاقة الدولية: خفض أوبك+ للإنتاج لن يكون كافيا لمنع تراكم مخزونات النفط

قال مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن خفض أوبك ودول منتجة أخرى لإنتاج النفط بشكل كبير لن يكون كافيا للحيلولة دون تراكم هائل لمخزونات الخام العالمية في الربع الثاني من العام، إذ تؤدي إجراءات لاحتواء فيروس كورونا إلى فاقد “غير مسبوق” في الطلب.

وقال بيرول لـ”رويترز”، إنه حتى مع خفض للإنتاج بما يصل إلى عشرة ملايين برميل يوميا، والذي ربما تناقشه أوبك ومنتجون آخرون، الأسبوع المقبل، سيظل هناك تراكم يومي

بمقدار 15 مليون برميل في الربع الثاني.

وناشد مدير الجهة الرقابية الدولية المعنية بالطاقة السعودية، أكبر المنتجين في أوبك والرئيس الحالي لمجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، بحث سبل تحقيق الاستقرار بالسوق مع دول المجموعة.

يشار إلى أن أسعار النفط قفزت أكثر من 30%، أمس الخميس، وجاء الارتفاع بعد دعوة المملكة، إلى عقد اجتماع عاجل لدول أوبك+ ومجموعة من الدول الأخرى، بهدف السعي للوصول إلى اتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي عن خفض إنتاجي بين عشرة ملايين و15 مليون برميل.