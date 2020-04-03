بعد زعم التلفزيون القطري نقل العمانيين المغتربين مجانا.. الحكومة العمانية تؤكد: تم نقلهم بمقابل مادي #نطالب_بالاعتذار_من_قناة_قطر_الأخبارية

شهدت الأوساط الرسمية العمانية حالة غضب واسعة بعد إعلان الحكومة القطرية عبر التلفزيون الرسمي عن تكفلها بنقل الطلبة العمانيين المبتعثين في الخارج، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية، ما دفعها لإصدار بيان رسمي يوضح أن حكومة عمان لم تقصر تجاه أي من مواطنيها، كي يصبحوا عالقين في الخارج، أو كي يتم نقلهم على نفقة أي دول أخرى.

وقال التلفزيون الرسمي القطري إن الخطوط الجوية القطرية توفر شريان الحياة لهؤلاء المواطنين العمانيين، الذين تقطعت بهم السبل في الخارج.

إلا أن عمان نفت ذلك في بيان قاطع، كاشفة أن الاتفاق مع الخطوط الجوية القطرية جاء وفقا لاتفاق تجاري بحت.

وقالت عمان، في بيانها: “بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي حول الآلية التي تم اتباعها من قبل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج وكذلك المواطنون الموجودون في الخارج إلى أرض السلطنة، فقد قامت الحكومة بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك نظرا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه”.

وأضاف البيان: “تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم وسلامة أهاليهم”.