شرطة مكة توضح حدود نطاق منع التجول المطبق على محافظة الطائف

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة مكة المكرمة الرائد محمد عبد الوهاب الغامدي، أنه إشارة إلى ما تضمنه بيان وزارة الداخلية بشأن تقديم وقت بدء منع التجول في محافظة الطائف إلى الساعة الثالثة عصراً وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة 10/ 8/ 1441هـ، فإن نطاق المنع سيطبق وفق التالي: من الجهة الشمالية السيل، ومن الجهة الجنوبية الشفا والسر، ومن الجهة الغربية الهدا، ومن الجهة الشرقية الحوية.

وشدد الرائد الغامدي على أهمية بقاء سكان المدن والمحافظات في منازلهم وعدم الخروج إلا للحاجة القصوى في أوقات السماح المعلنة، حيث أن هذا الإجراء يعد من الإجراءات الاحترازية والضرورية للحفاظ على الصحة العامة