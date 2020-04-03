الحقيل عبر تويتر: خدمنا 185 ألف أسرة عبر المنصات الرقمية لوزارة الإسكان في مارس

قدم معالي الأستاذ ماجد الحقيل الشكر لكافة العاملين في منظومة الإسكان، مثمنًا جهودهم في ظل الأوقات العصيبة والتحديات الكبيرة التي تعيشها البلاد مع أزمة كورونا، وذكر أن ذلك كان دافعاً لهم لمضاعفة الجهد في العمل عن بعد.

وأكد وزير الإسكان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن هذه الجهود أثمرت عن مواصلة تسليم الوحدات ضمن الإسكان التنموي، واستفادة 19 ألف أسرة من القرض المدعوم، وخدمة 185 ألف أسرة عبر منصاتنا الرقمية في مارس الماضي.

ويواصل الوزير المغير مسيرته الناجحة في تنظيم القطاع السكني وجعله أكثر توازناً واستدامة، سعيًا لتحقيق تطلعات القيادة وتنفيذ برامج رؤية ٢٠٣٠، ولا سيما فيما يتعلق ببرنامج الإسكان وما يؤديه من دور تكاملي في رؤية سمو ولي العهد بالتنسيق بين كافة الجهات ذات العلاقة لتسهيل تملك المستفيدين لمساكنهم ضمن برنامج الإسكان التنموي.

ويستشرف برنامج الإسكان المستقبل، ويمكن الأسر السعودية من امتلاك المسكن الملائم، بتوفير حلول سكنية وتمويلية مناسبة لجميع فئات المجتمع، حيث يتضمن توفير وحدات سكنية بخيارات متعددة وبأسعار مناسبة، وتحسين إجراءات وأنظمة قطاع الإسكان، مع دعم اقتصاد المملكة بتطوير القطاع السكني وجذب الاستثمارات، وأيضًا توفير مزيد من فرص العمل للشباب السعودي.

وكان الحقيل قد وجه ومنذ بداية أزمة كورونا، قيادات وزارة الإسكان بالاستمرار في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال تطبيق “سكني”، وتفعيل العمل عن بعد، وتطوير المنصات الرقمية؛ لتسهيل وتسريع استفادة المواطنين في جميع المناطق، حيث يمكن لجميع المستفيدين إنهاء كافة إجراءاتهم بكل يسر وسهولة، بما يسهم في رفع نسبة تملُّك السكن للسعوديين لمنزلهم الأول.