عاجل.. النيابة تباشر التحقيق مع مواطن أساء لرجال الأمن إثر مخالفته لأمر منع التجول بحفر الباطن

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة إجراءات التحقيق – استناداً للمادتين (١٥ ، ١٧) من نظام الإجراءات الجزائية – مع مواطن بمحافظة حفر الباطن ظهر في مقطع فيديو متداول فى وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يتلفظ على رجال الأمن إثر مخالفته لعدم امتثاله لأمر منع التجول، وعرض مقابل على سبيل الرشوة لمن يقوم بإلغاء هذه المخالفة.

وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم .

وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.