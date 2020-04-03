صحيفة هندية: 70% من إصابات كورونا بمدينة كيرلا لهم علاقة بسوق نايف في دبي

كشف تقرير لصحيفة منت الهندية عن أن 70% من إصابات بفيروس كورونا المستجد في مدينة كيرلا ويبلغ عددها 215 حالة إصابة لهم علاقة بسوق نايف في مدينة دبي.

والإثنين، قال رئيس وزراء ولاية كيرالا “بيناراي فيجايان”، إنه تم تسجيل 30 إصابة بالفيروس بالولاية بينهم 27 حالة عائدة من دبي.

والأحد تم تسجيل 19 إصابة بـ”كورونا” بالولاية الهندية ذاتها، بينهم 9 حالات قادمة من دبي، مشيرا إلى أن الإصابات تتركز وسط العائدين من منطقة نايف.

وتابعت الصحيفة، أنه حتى مساء الثلاثاء فإن هناك 105 حالة إصابة بفيروس “كورونا” في ولاية كيرالا، مشيرة إلى أنه معظم الإصابات لأشخاص عائدين من منطقة نايف في دبي، حيث يديرون شركات منسوجات صغيرة ويعيشون في مساكن ضيقة.