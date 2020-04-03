سفير أمريكا في السعودية ينصح مواطنيه: ابقوا في المملكة فالغذاء والخدمات متوفران والنظام الصحي ممتاز

قدم السفير الأمريكي في السعودية، جون أبي زيد، النصح لمواطنيه بالبقاء في المملكة العربية السعودية وعدم الرجوع إلى بلاده.

وقال السفير السعودي في فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أنصحكم بشدة بالبقاء في المملكة، الإمدادات الغذائية جيدة، والخدمات متوفرة، والنظام الصحي فعّال وممتاز”.

وأضاف أبي زيد “أعلم أن معظم الأمريكيين هنا، وهم نحو ثمانين ألفا، يعملون في وظائف، مهمة لعائلتهم، لذلك ابقوا في المملكة العربية السعودية لتكونوا آمنين، الوضع في الولايات المتحدة ليس أفضل حالا، والإدارة الأمريكية تعمل على حل الأزمة لكن يبدو أن ذلك لن يكون قريبا”.