رئيس “يويفا” يهدد بلجيكا بعد قرار عدم استكمال الموسم

هاجم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ألكسندر سيفرين، بلجيكا إثر قرارها إنهاء الموسم قبل استكمال منافساته، وذلك في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا، ولم يستبعد توقيع عقوبات صارمة.

وقررت بلجيكا الإعلان عن تتويج كلوب بروج بلقب الدوري وعدم استكمال منافسات المسابقة التي توقفت بسبب أزمة كورونا قبل مرحلة واحدة فقط من نهايتها، حيث تقرر إلغاء الجولة الأخيرة والدور الفاصل لحسم اللقب.

وذكر تقرير لشبكة سكاي سبورتس الخميس أن “يويفا” ورابطة الأندية الأوروبية (إيكا) ورابطة الدوريات الأوروبية، خاطبت الاتحادات الوطنية الــ55 الأعضاء في الاتحاد، وكذلك الأندية وروابط الدوري، مطالبين بعدم إلغاء الموسم الآن ومؤكدين على أهمية “حسم المباريات بالنتائج”.

وظهرت ملامح الاستياء على سيفرين خلال مقابلة مع شبكة “زد.دي.إف” التليفزيونية الألمانية، حيث جرى نشر مقتطفات عبر الموقع الالكتروني قبل بث المقابلة غدا السبت.

وقال سيفرين: “لا اعتقد أن هذه هي الخطوة الصائبة. التضامن ليس طريقا ذي اتجاه واحد. لا يمكنك أن تطلب المساعدة ثم تتخذ بنفسك أفضل القرارات التي تناسبك فقط”.

وكان الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل بطولة يورو 2020 إلى العام المقبل، بهدف إتاحة الفرصة لاستكمال المنافسات المحلية وكذلك منافسات دوري الأبطال والدوري الأوروبي.