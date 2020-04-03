تحت التجربة.. خاتم ذكي يكشف الإصابة بفيروس كورونا مبكرا

يدرس فريق من العلماء الأمريكيين خاتما ذكيا قي إنه باستطاعته الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد لمرتديه، عن طريق تحديد الأعراض في وقت مبكر.

الخاتم الذكي من تطوير فريق من جامعة كاليفورنيا، في ولاية سان فرنسيسكو، وأطلقوا عليه اسم “أورا”، ويحتوي الخاتم على مجموعة من أجهزة الاستشعار المختلفة وحساسات للأشعة تحت الحمراء ومستشعرات لقياس درجة حرارة الجسم.

وبحسب ما ذكر موقع “theverge” التقني فيجري الآن تجربة الخاتم الذكي الجديد حيث سيشارك أكثر من 2000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في أمريكا لتحديد مدى قدرة الخاتم على تحديد أعراض كورونا.

الجدير بالذكر أن هذا الخاتم سيكون مفيدا في منع انتشار فيروس كورونا حيث إن مرتدي الخاتم الذكي الجديد سيكونون قادرين على الحصول على العلاج وعزل أنفسهم في وقت مبكر مما يحد من انتشار الفيروس، خاصة إذا كانوا يعملون في المجال الطبي كالأطباء والممرضين.