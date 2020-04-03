السلطات التركية تعتقل صحافيا شهيرا انتقد سياسات أردوغان لمواجهة كورونا

اعتقلت سلطات الرئيس التركي رجب أردوغان صحافي تركي مخضرم بدعوى إثارة الكراهية في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيه سياسات الرئيس التركي لجمع تبرعات لضحايا تفشي فيروس كورونا، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية اليوم أن “هاكان آيجون، رئيس تحرير قناة “خلق تي في”الإخبارية المناهضة بشدة لأردوغان، قد تم اعتقاله من جانب الشرطة في محافظة موغلا بجنوب غربى البلاد”.

وكان أيجون واحداً من آلاف الأتراك الذين هاجموا أردوغان بعدما عرض الرئيس التركي رقم حساب مصرفي دولي، والمعروف اختصاراً بـ “آيبان”، من أجل جمع تبرعات لصندوق مواجهة الفيروس في كلمة متلفزة، في وقت كان الكثيرون يتوقعون مساعدات حكومية مباشرة.