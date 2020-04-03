السودان: تفكيك أكبر المنظمات الإخوانية بقرار صارم ومصادرة أموالها

أصدرت لجنة إزالة التمكين في السودان قرارا صارما قضى بتفكيك منظمة الدعوة الإسلامية “المحسوبة على جماعة الإخوان” ومصادرة أموالها وأرصدتها وجميع الحسابات البنكية التي تتبع لها.

وقضى القرار بمصادرة المقر الرسمي للمنظمة والحجز على أرصدة جميع العاملين فيها بشكل رسمي.

وتعتبر المنظمة التي كان يرأسها المشير الراحل عبد الرحمن سوار الذهب ، من المنظمات التي كانت تعمل مع النظام السابق بقيادة البشير وكان لها دور كبير في عمليات التمكين.

وفي المقابل رد كثير من عناصر الاخوان في السودان على الخطوة واعتبروها تصفية حسابات ، مؤكدين أن المنظمة لا علاقة لها بالسياسة في حين كشفت وثائق أن هناك تمويلات وعمليات كثيرة تمت تحت غطاء العمل الإسلامي للمنظمة إبان فترة حكم البشير في السودان.