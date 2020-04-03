عمادة شئون الطلاب بجامعة شقراء تطلق برنامجًا للتدريب الإلكتروني عن بعد

تزامناً مع تعليق الأنشطة في مقر الجامعة، واستمراراً لتقديم الأنشطة عن بعد واستشعارًا لواجبها الوطني وتأديةً لوظائفها فيما يخص خدمة المجتمع المحلي، أطلقت عمادة شئون الطلاب في جامعة شقراء مبادرة “خطة التدريب الإلكتروني المتزامن بوحدة التدريب الطلاب بعمادة شئون الطلاب”.

‏وتتضمن الخطة:

محاضرة بعنوان (التحول الرقمي) من تقديم د. ماجد السلمي ، عميد البحث العلمي، وذلك يوم الأحد 12/8/1441.

محاضرة بعنوان (القدرة على التخطيط وتحديد الأهداف) من تقديم د. عايض الأكلبي ، عميد كلية العلوم والآداب بساجر، وذلك يوم الاثنين 13/8/1441.

محاضرة بعنوان (مهارات الاتصال) وهي من تقديم د. بدر المرشدي ، وكيل كلية إدارة الأعمال بعفيف، يوم الثلاثاء 14/8/1441

محاضرة بعنوان (فن اجتياز المقابلة الشخصية) وهي من تقديم د. عبد المجيد الروقي، وكيل كلية التربية بشقراء للتطوير والجودة، يوم الأربعاء 15/8/1441.

محاضرة بعنوان بناء الوعي الذاتي في مواجهة الأزمات من تقديم د. طلال الشريف، أستاذ الإدارة التربوية المشارك بكلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، يوم الخميس 16/8/1441.