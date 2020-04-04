لاعب #الشباب بالعمري يهاجم إدارة ناديه ويتوعد بكشف المزيد

نشر الجزائري جمال بالعمري عبر حسابه الرسمي في “إنستقرام” عدة رسائل هاجم فيها إدارة النادي وتوعد بكشف المزيد.

ووضح اللاعب من خلال الرسائل مصيره مع النادي بالقول: “تخيل يجبرونك تفسخ عقدك مع وكيلك وتوقع مع وكيل آخر عشان يبيعونك.. تخيل يجبرونك على تصاريح معينة ولا ينخصم عليك”.

وأضاف: “تبغى اطلع واصرح أني أبغى أطلع من النادي لا والله وارجع كمل العربية والسنة الجاية إطلع… تبغاني أطلع من النادي بطريقتك المعهودة لا والله إذا جلست راسي مرفوع و إذا جلست راسي مرفوع وإذا طلعت نفس الشئ… نكمل بكرة فيه أشياء كثيرة .. لا وفترة العلاج اللي كنت أعالج فيها صارت غياب”.