أندية الحي للبنين في الطائف تستقبل التبرعات

خصصت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف ممثلة في أندية الحي للبنين ثلاثة أندية لاستقبال التبرعات العينية وتوزيعها عن طريق فرق تطوعية تابعة للتعليم على الأسر غير المقتدرة والمتعففة وذوي الاحتياجات الخاصة المتأثرة من منع التجول.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بإطلاق حملة براً بمكة.

وحدد تعليم الطائف الأندية الثلاثة في مواقع طرفية للمحافظة وهي نادي حي القاع بقيا شرق الطائف ونادي حي الشفا بمنطقة الشفا ونادي حي الحسن بن علي بالسيل الكبير.

وستكون هذه الأندية مقراً لاستقبال التبرعات العينية وتوزيعها على الأسر المتأثره من قرار منع التجول ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية تهيئة المقار الثلاث لتكون جاهزة لاستقبال التبرعات العينية.

وكذلك جاهزية الفرق التطوعية لتوزيع التبرعات على الأسر غير المقتدرة وفق الآلية المحددة وبالتنسيق مع الجهات المعنية.