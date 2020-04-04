منظمة الصحة العالمية: الكحول والتدخين يضعفان المناعة ضد #كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية إلى الالتزام بطريقة حياة صحية أثناء الحجر المنزلي لتجنب ارتفاع الإصابة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة “تيليغراف” البريطانية أن الدراسات أكدت أن تعاطي الكحول، يضعف جهاز المناعة، ما قد يؤدي إلى انتشار الفيروس.

وعليه أكدت منظمة الصحة العالمية أهمية التوقف عن شرب الكحول والتدخين أيضاً، والاهتمام بالتمارين الرياضية واعتماد نظام غذائي متوازن.

ويقول المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانز هنري كلوغ: الواضح أن الحالة الصحية قبل الإصابة بالفيروس تلعب دوراً حاسماً.

فالمتقدمون في السن الذين يتمتعون بصحة جيدة، أقل عرضة للخطر.

وعلى القابعين في منازلهم : المحافظة على نمط حياة صحي، مع تغذية جيدة، ونشاط بدني مستمر، والابتعاد عن التدخين والكحول.

وتشير الصحيفة البريطانية إلى ضرورة تقليل أوقات الجلوس، والوقوف 3 دقائق على الأقل، كل، وأداء أعمال منزلية لزيادة الحركة، وتمارين رياضية من 30 دقيقة يومياً.

وأظهرت أبحاث أن الذين يعانون مشاكل صحية سابقة، أكثر عرضة للوفاة بفيروس كورونا، في 8 من أصل كل 10 وفيات لمصابيت بمرض مزمن واحد على الأقل، مثل القلب، أو الأوعية الدموية، أو ارتفاع ضغط الدم، أو السكري.