تأجيل الأدوار النهائية لدوري أمم الكونكاكاف بسبب #كورونا

أعلن اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) تأجيل الأدوار النهائية للنسخة الأولى لمسابقة دوري الأمم التي كانت مقررة في حزيران/يونيو المقبل في ولاية تكساس الأميركية، إلى أجل غير مسمى وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح اتحاد الكونكاكاف في بيان أن الدورين نصف النهائي والنهائي سيقامان في موعد سيتم تحديده لاحقا.

وكان من المقرر أن تلتقي هندوراس مع الولايات المتحدة، والمكسيك مع كوستاريكا في الدور نصف النهائي في هيوستن في الرابع من حزيران/يونيو، على ان تقام مباراتا المركز الثالث والنهائية في السابع منه في دالاس.

وقال الاتحاد القاري في بيانه “بما أننا نواصل تقييم منافساتنا المقرر إقامتها في الأشهر المقبلة، فإن رفاهية جميع الفاعلين في كرة القدم في جميع أنحاء منطقتنا تظل أولويتنا الأولى”.

وأضاف “نظرا للوضع الصحي العام الحالي، وبعد التشاور مع الفيفا (الاتحاد الدولي لكرة القدم) فيما يتعلق بالروزنامة الدولية لكرة القدم، اتخذنا قرار تعليق الأدوار النهائية لدوري أمم أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي”.

وكانت الادوار النهائية مقررة في فترة التوقف الدولي في حزيران/يونيو المقبل. وأعلن الاتحاد الدولي الجمعة تأجيل كل المباريات الدولية المقررة في شهر حزيران/يونيو بعد الاجتماع الاول لفريق عمله المخصص لمتابعة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما تقرر اجراء مناقشات مع الاتحادات القارية لوضع جدول زمني جديد لتصفيات كأس العالم 2022.

وتسبب وباء كوفيد 19 في حالة من الفوضى في جميع أنحاء أمريكا الشمالية على غرار مختلف أنحاء العالم، وأدى إلى توقف وتأجيل وإلغاء العديد من البطولات الكبيرة في مختلف الرياضات، أهمها دورة الألعاب الأولمبية الصيفية وكأس أوروبا وكوبا أميركا في كرة القدم والتي ستقام العام المقبل.