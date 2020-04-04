كورونا حول العالم: الإصابات أكثر من مليون و117 الف والوفيات تتجاوز 59 ألفاً

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)حول العالم أن عدد الإصابات بلغ اكثر من مليون و117الف حالة حتى صباح اليوم السبت .

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ مليون و117الف و880 حتى الساعة 0600 بتوقيت جرينتش صباح اليوم السبت.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين بلغ 228994 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 59الف و203 حالات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة، تليها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا والصين وإيران والمملكة المتحدة.

وبلغت الحصيلة في الولايات المتحدة 277475حالة إصابة و7402حالة وفاة،وتعافي 12994شخصا ، وبلغت حصيلة إيطاليا نحو 119827 ألف حالة إصابة و14681 حالة وفاة وتعافي 19758،وبلغت حصيلة اسبانيا 119199حالة اصابة و19758 حالة وفاة وتعافي 30513.

وبلغت حصيلة المانيا من الاصابات 91159 والوفيات 1275 والتعافي 30513وبلغت حصيلة فرنسا من الاصابات 82185 والوفيات 6507 والمتعافية 14575.

فيما بلغت حصيلة الصين 81639 حالة إصابة و3326 حالة وفاة وتعافي 76755 وبلغت حصيلة ايران من الاصابات 53183والوفيات 3295والتعافي 17935.