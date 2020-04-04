مدرب #الاتحاد يحسم مصير الأحمدي والقرني والدحيم

ذكر تقرير إخباري اليوم السبت أن بقاء المغربي كريم الأحمدي والسعوديين عساف القرني وعمار الدحيم ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مرهون بتقرير البرازيلي

فابيو كاريلي المدير الفني للفريق، والذي سيناقشه مع الإدارة عقب عودة المنافسات الرياضية.

وذكرت التقارير أن الثلاثي دخل الفترة الحرة التي تمنحهم حق الانتقال إلى أي ناد دون الرجوع إلى ناديهم، في ظل عدم تحرك الإدارة الاتحادية نحوهم من أجل تمديد عقودهم بسبب توقف النشاط الرياضي في البلاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا

المستجد.

وأضافت أن كاريلي وإدارة النادي ينتظران مصير دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أجل البدء في وضع خارطة الطريق للموسم المقبل، من حيث استقطاب اللاعبين المحليين والأجانب، مشيرة إلى أن المدرب البرازيلي لم يشر في تقريره حتى الآن إلى

إخراج أي لاعب من الخارطة الاتحادية.